Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 14-Jährige nach sog. Dooring-Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Ersthelfer

Osnabrück (ots)

Am Freitagvormittag, um 10.44 Uhr kam es an der Hasestraße zu einem sogenannten Dooring- Unfall. Eine 14-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Hasestraße in stadteinwärtige Richtung. Zwischen der Turm- und Jakobstraße öffnete ein Lkw-Fahrer, der sein Gefährt am rechten Fahrbahnrand parkte plötzlich seine Fahrertür. Es kam zur Kollision mit dem von hinten herannahenden Mädchen, sodass sie zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Ein Ersthelfer, der den Unfall vermutlich gesehen hat und somit Zeuge ist, eilte der verletzten Jugendlichen sofort zur Hilfe. Leider war dieser während der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort, sodass die Polizei diesen Zeugen nun sucht und zum Geschehen befragen möchte. Die Polizei bittet ihn oder Personen, die Hinweise auf ihn geben können, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell