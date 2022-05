Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Vorfahrtsverstoß im Kreisverkehr

Wallenhorst (ots)

Am Freitagmorgen um 08 Uhr befuhr eine 36-jährige Wallenhorsterin mit ihrem VW den Fürstenauer Weg in nördliche Richtung. In einem Kreisverkehr übersah die Frau einen 64-jährigen Rennradfahrer, der bevorrechtigt aus der Winfriedstraße eingefahren war. Der Osnabrücker prallte mit seinem Zweirad gegen die Fahrerseite des Tiguan und stürzte. Sein Kopf wurde bei dem Sturz von einem Fahrradhelm geschützt. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten später in ein Krankenhaus. Am VW entstand ein Blechschaden.

