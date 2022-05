Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 52-jähriger Kradfahrer von Pkw erfasst und schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der Iburger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 19:40 Uhr fuhr eine 49-jährige Osnabrückerin mit ihrem Opel die Iburger Straße in Richtung stadtauswärts. An der Kreuzung zur Miquelstraße bog sie bei Grünlicht nach links in diese ein und übersah dabei den entgegenkommenden 52-jährigen Osnabrücker, welcher mit seinem Leichtkraftrad auf der Iburger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Kradfahrer stürzte. Dieser wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Sein Motorrad wurde abgeschleppt.

