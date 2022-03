Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Räuber geht leer aus

Ludwigsburg (ots)

Kurz vor Ladenschluss hat ein bislang unbekannter Täter am Freitagabend versucht, in der Filiale eines Discounters in der Freiburger Allee Bargeld zu erpressen. Gegen 21:55 Uhr hatte er den Verkaufsraum betreten und unter Vorhalt eines größeren Messers von einer allein anwesenden Verkäuferin die Herausgabe von Bargeld gefordert. Als auf ihre Hilferufe weitere Mitarbeitende in den Verkaufsraum eilten, ergriff der mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte Täter ohne Beute zu Fuß die Flucht. Die Sturmhaube ließ er im Bereich der Bushaltestelle "Freiburger Allee" zurück. Der Unbekannte wurde als ein etwa 165 cm großer, junger Mann von normaler Statur beschrieben. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer grauen Cargo-Hose. Personen, die im Bereich des Discounters zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 0800 1100225, zu melden.

