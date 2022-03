Ludwigsburg (ots) - An einem in der Zeissstraße in Ditzingen abgestellten Lkw haben sich bislang unbekannte Diebe am vergangenen Wochenende zu schaffen gemacht. Zwischen Freitag 12:30 Uhr und Sonntag 18:20 Uhr wurde zunächst mutmaßlich die Beifahrertüre auf unbekannte Weise aufgeknackt. Im Fahrzeuginneren haben die Täter dann das Armaturenbrett des Mercedes-Lkw abmontiert und das Zentralsteuergerät ausgebaut. ...

mehr