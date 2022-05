Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Raub in der Heinrich-Heine-Straße gesucht

Osnabrück (ots)

Bereits am Freitagabend, den 06.05.2022, kam es in der Heinrich-Heine-Straße unweit des Parks "Raffeisenplatz" und der Diskothek "Alando" zu einem Raub zum Nachteil eines 53-jährigen Osnabrückers. Gegen 22:00 Uhr war dieser vom Hauptbahnhof kommend fußläufig unterwegs in Richtung Haseuferweg / Innenstadt. Er lief auf dem Gehweg (links) angrenzend an den Park. Kurz bevor er die Straße überqueren wollte um in den Haseuferweg abzubiegen, wurde er auf dem Gehweg angesprochen. Zwei junge Männer standen etwas versetzt seitlich hinter ihm. Der vordere der beiden fragte den Mann nach Kleingeld. Nachdem er dies verneinte, wurde er von dem Mann, der ihn angesprochen hatte, unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Das Opfer fiel daraufhin verletzt zu Boden. Ihm wurde anschließend Bargeld entwendet. Der Täter, der den Osnabrücker angesprochen hat, war ca. 30 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Er hatte braunes, volles, kurz geschnittenes Haar, braune Augen, ein gepflegtes osteuropäisches Erscheinungsbild und eine schlanke, sportliche Statur. Zudem sprach der Täter deutsch mit osteuropäischen Akzent. Er trug ein weißes Polo Shirt und vermutlich eine schwarze Hose. Der zweite unbekannte Mann war ca. 25 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er hatte dunkle kurze Haare, ein gepflegtes Äußeres und war etwas korpulenter als der andere. Er war vermutlich auch schwarz / weiß gekleidet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können oder die Tat beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell