Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Tödlicher Verkehrsunfall

Merzen (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 06:45 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau aus Mettingen mit ihrem Pedelec den Osterodener Weg in Richtung Ankumer Damm. Beim Überqueren der Kreisstraße übersah sie einen bevorrechtigten Pkw, der in Richtung Ankum fuhr. Die Frau wurde frontal vom Ford Focus eines 33-jährigen Mannes aus Voltlage erfasst. Die 55-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und verstarb in einem Krankenhaus. Der 33-jährige Autofahrer blieb körperlich unversehrt. Der Rettungsdienst beorderte einen Rettungshubschrauber zur Unfallstelle, dieser kam letztlich aber nicht zum Einsatz. Neben Funkstreifen aus Bersenbrück und Fürstenau wurde der Zentrale Verkehrsdienst der Polizeiinspektion zum Unfallort gerufen. Die Beamten aus Osnabrück führten eine maßstabsgetreue Aufnahme der Unfallstelle und aller Spuren durch. Für diese Arbeiten ist der Ankumer Damm bis in die Mittagsstunden voll gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden Pedelec und Pkw sichergestellt.

