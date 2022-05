Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Gaststätte in der Altstadt - Zeugen gesucht

Quakenbrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, zwischen 00:30 Uhr und 12:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Lange Straße ein. Der oder die Täter drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten der Kneipe ein. Dazu hebelten sie ein rückwärtiges Fenster auf. In der Gaststätte wurden lediglich ein Nebenraum und der Thekenbereich durchsucht. Es wurden eine Geldbörse samt Inhalt, eine Spardose, sowie Kleingeld erbeutet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, insbesondere auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 05431/907760.

