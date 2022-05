Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Geldautomatensprengung in Voxtrup

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben Kriminelle gegen 03.32 Uhr zwei Geldautomaten der Sparkassen-Filiale in der Straße "An der Spitze" im Osnabrücker Stadtteil Voxtrup gesprengt. Drei unbekannte Täter waren an der Tat beteiligt und flüchteten mit einem schwarzen Audi RS mit dem Kennzeichenfragment ST-KH ???. Eingesetzte Polizeikräfte konnten die Verfolgung des Fluchtautos auf der A 30 in Richtung der Niederlande aufnehmen. In Höhe Laggenbeck wurde das Fahrzeug jedoch aufgrund der sehr hohen Geschwindigkeit aus den Augen verloren. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit noch Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen. Durch die Sprengung wurden der Innenraum mit den Geldautomaten sowie der verglaste Zugangsbereich der Bank stark beschädigt, nach ersten Einschätzungen ist das Gebäude jedoch nicht einsturzgefährdet. Die Feuerwehr nahm am Einsatzort Messungen der Gaskonzentration vor und belüftete das Gebäude. Zeugenhinweise zu der Tat in Voxtrup oder zu den flüchtigen Tätern nimmt die Polizei unter 110 oder 0541/327-2115 entgegen.

