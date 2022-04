Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen/Geschädigte

Freiburg (ots)

Der Polizei wurde am Mittwoch, 27.04.20222, kurz vor 17.00 Uhr, ein weißer Pkw, Dacia Sondero, gemeldet, welcher auf der Bundesstraße 34, in Höhe des Ortsteiles Riedmatt, mehrfach in den Gegenverkehr gekommen sein soll. Ob es dabei zu einer Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern kam ist hier bislang nicht bekannt. Die Fahrerin war von Schwörstadt kommend in Richtung Rheinfelden unterwegs. Auf der Autobahn konnte die 26-jährige Fahrerin von der Polizei kontrolliert werden. Zeugen oder Geschädigte mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung setzen. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07623 7404-0 (24 h) erreichbar.

