POL-FR: Efringen-Kirchen: Unfall auf Kundenparkplatz - hoher Sachschaden - Polizei sucht einen Geschädigten

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.04.2022, gegen 09.50 Uhr, verwechselte wohl ein 85-jähriger Pkw-Fahrer beim Rückwärts aus einer Parkbucht fahren das Gas- mit dem Bremspedal. Auf einem Kundeparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Hauptstraße fuhr der 85-Jährige aus einer Parkbucht und kollidierte mit einem in der gegenüberliegenden Parkbucht geparkten weißen VW Passat. Die Fahrzeugfront des VW Passat wurde stark beschädigt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Aufgrund des Schadenbildes dürfte der 85-Jährige mit seinem Pkw noch ein weiteres, vielleicht rotes Fahrzeug beschädigt haben, welches ebenfalls auf dem Parkplatz stand. Beim Eintreffen der Polizei war das rote Fahrzeug nicht mehr da. Bislang hat sich auch noch kein Geschädigter bei der Polizei gemeldet. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht nun den Benutzer des geschädigten Fahrzeuges. An dessen Fahrzeug müsste ein gut sichtbarer Schaden vorhanden sein. Der Benutzer möge sich bitte beim Polizeirevier, Telefon 07621 9797-0 (24 h), melden.

