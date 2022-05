Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Spendenbetrug auf dem Markt - Polizei sucht Geschädigte

Osnabrück (ots)

Am Freitagvormittag sammelte ein Täter auf dem Markt in Bramsche unberechtigt Spenden. Er gab vor das Geld für Taubstumme zu sammeln und händigte auf Wunsch auch Spendenquittungen aus, um den perfiden Betrug möglichst echt wirken zu lassen. Ein Marktbeschicker beobachtete ihn dabei und nahm unerkannt die Verfolgung auf, während er gleichzeitig die Polizei informierte. Der Täter stieg auf dem Parkplatz eines Supermarktes als Beifahrer in einen schwarzen BMW ein. Die Beamten konnten durch die gute Navigierung des Markthändlers den Pkw anhalten und kontrollieren. Kurz vorher warf der Beifahrer noch einen kleinen Gegenstand aus dem Fenster. Bei den beiden Männern handelte es sich um 22 und 30 Jahre alte polizeibekannte Rumänen mit wohnhaft in Duisburg. Wie sich herausstellte handelte es sich bei dem weg geworfenen Gegenstand um die Spendenbelege. Weiterhin wurde bei den beiden Beschuldigten Bargeld in knapp dreistelliger Höhe aufgefunden und sichergestellt. Laut einer mitgeführten Liste der Täter gibt es weitere Personen, die Bargeld spendeten. Die Polizei sucht nun diese Geschädigten die dem Betrüger auf dem Markt oder im Bereich der Innenstadt in gutgläubiger Absicht Bargeld übergeben haben. Diese melden sich bitte unter 05461/915300 beim Kommissariat.

