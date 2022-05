Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Randalierer greift Polizeibeamte an und beleidigt Rettungskräfte

Hattingen (ots)

Am Dienstagabend wendeten sich Passanten, gegen 20:30 Uhr, an eine Polizeistreife und machten auf einen Randalierer in der Bredenscheider Straße aufmerksam. Die Beamten stiegen aus und trafen an der Kreuzung zur Waldstraße auf den 36-jährigen Hattinger. Der Mann war aggressiv und hatte augenscheinlich zuvor Glasscheiben und -türen in der Umgebung eingeschlagen, wodurch er blutende Wunden an den Händen erlitt. Als er die Beamten als Polizei erkannte, beleidigte und bedrohte er diese. Dies gipfelte in dem Versuch, das Blut aus seiner stark blutenden Wunde, in Richtung der Beamten zu spritzen. Der Hattinger musste zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert werden. Aufgrund der Verletzungen wurde er zunächst in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Auch die eintreffenden Rettungskräfte wurden durch den Mann beleidigt und bedroht. Nach Abschluss der Behandlung wurde er in das Polizeigewahrsam der Polizeiwache Hattingen eingeliefert. Ihm wurde hier eine Blutprobe entnommen, da der 36-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell