Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Milch- und Eierautomaten aufgebrochen

Wetter (ots)

In der Nacht zu Montag (08./09.05) brachen Unbekannte insgesamt drei Verkaufsautomaten in einer Gartenlaube in der Höltkenstraße auf. Die Gartenlaube ist für jedermann frei zugänglich. Augenscheinlich hatten es die Täter auf die Geldfächer abgesehen, das sich darin befindliche Bargeld wurde entwendet. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht.

