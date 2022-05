POL-EN: Hattingen - Einbruch in Geschäftsräume

Sprockhövel (ots) - Am vergangenen Sonntag (08.05.) beobachtete ein Mitarbeiter einer ortsansässigen Firma gegen 23:05 Uhr per Videoübertragung, wie sich zwei unbekannte Personen unbefugt Zugang zum überwachten Firmengelände am Leveloh verschafften. Sie verließen nach kurzer Zeit das Privatgelände fluchtartig ohne Beute in unbekannte Richtung. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten daraufhin durch eingesetzte ...

mehr