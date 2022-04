Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Nach Trunkenheitsfahrt Führerschein beschlagnahmt

Forbach (ots)

Die Fahrt unter Alkoholeinfluss kostete in den frühen Montagmorgenstunden einen Opelfahrer den Führerschein. Gegen 1:10 Uhr wurde der Mann am Steuer seines Pkw in der Rainstraße einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest attestierte dem 31-Jährigen einen Wert von rund zwei Promille, weshalb eine Blutprobe in einem Krankenhaus erhoben wurde. Nach Auswertung dieser, erwartet den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, bei dem auch über nun beschlagnahmten Führerschein entschieden wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell