Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte stehlen Gasflaschen von Tankstellengelände in Neukalen

Neukalen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 07.08.2021, zu Freitag verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 02:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum umzäunten Gelände einer Tankstelle in Neukalen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie insgesamt acht Gasflaschen mit einer Füllmenge von je 20kg und verursachten durch ihre Tat einen Schaden von schätzungsweise 2.200 Euro.

Polizeibeamte des Polizeireviers Malchin nahmen eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. Für die Spurensuche und -sicherung kam darüber hinaus der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg zum Einsatz.

Personen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994/231224 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell