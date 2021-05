Polizei Düsseldorf

POL-D: Illegale Party in Gerresheim: Polizei unterstützt Einsatz des Ordnungsamtes - Streifenteams attackiert - Ingewahrsamnahmen und Blutproben nach Widerstand

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 16. Mai 2021, 0.15 Uhr

In der Nacht zu Sonntag wurden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte bei der Auflösung einer privaten Feier in Gerresheim von Partygästen attackiert. Die Stadt Düsseldorf hatte die Polizei wegen einer Ruhestörung um Vollzugshilfe gebeten. Mehrere Streifenwagen und ein konsequentes Einschreiten der Beamten waren zur Bewältigung des Einsatzes von Nöten. Es wurden fünf Menschen in Gewahrsam genommen.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen wurden zunächst Einsatzkräfte des OSD Düsseldorf wegen einer Ruhestörung zu einem Mehrfamilienhaus am Weimarer Weg gerufen. Dort wurden die Mitarbeiter der Stadt von offenbar alkoholisierten Feiernden aus einer Wohnung heraus massiv bedroht und forderten daher die Unterstützung der Polizei an. Als Streifenteams der Polizeiwache Wersten die Wohnung betreten wollten, wurden diese sofort von mehreren Personen mit Schlägen und Tritten erheblich attackiert. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray und die Androhung des Distanzelektroimpulsgeräts, welches letztlich nicht zum Einsatz kam, konnten die Angriffe auf die Beamten gestoppt werden. Mit weiteren Polizeikräften gelang es, die Party mit insgesamt zwölf Teilnehmern aufzulösen. Es wurden fünf Personen deutscher Staatsangehörigkeit im Alter von 16 bis 44 Jahren nach Widerstandshandlungen vorübergehend in Gewahrsam genommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und vier Beschuldigten wurden Blutproben entnommen. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter durch die Angreifer verletzt und war nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus nicht mehr dienstfähig.

Verstöße gegen die Bestimmungen der Coronaschutzverordnung wurden durch die Stadt Düsseldorf geahndet.

