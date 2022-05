Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Folgenreiche Fahrt unter Alkoholeinfluss

Hattingen (ots)

Am 09.05. fiel einer zivilen Streifenwagenbesatzung gegen 01:15 Uhr ein auffällig und mit überhöhter Geschwindigkeit fahrender Pkw im Bruchfeld auf. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Fahrzeug führte, konnte im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle festgestellt werden, dass der 35-jähriger Fahrer des Opels weder im Besitz einer Fahrerlaubnis war, noch entsprechende amtliche Kennzeichen an seinem Pkw angebracht waren. Außerdem wurden bei einer Durchsuchung im Inneren des Wagens diverse Betäubungsmittel aufgefunden, weitere auswärtige Kennzechen, auf denen falsche Siegel angebracht wurden sowie ein Samurai-Schwert. Der Mann aus Bottrop verstieß zudem ebenfalls gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Kraftfahrsteuergesetz. Aufgrund der nicht geklärten Besitzverhältnisse wurde der Pkw sichergestellt. Die Betäubungsmittel und das Schwert wurden ebenfalls sichergestellt. Der Beschuldigte wurde zur Polizeiwache in Hattingen verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell