Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw Brand an der Borgholzhausener Straße

Gütersloh (ots)

Werther - (AG) - In der Nacht zu Samstag (16.04., 03.147 Uhr) wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte über einen in Flammen stehenden Pkw, auf dem Grundstück eines Wohnhauses an der Borgholzhausener Straße informiert. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das Fahrzeug, ein Peugeot 207, brannte komplett aus. An dem Pkw entstand Totalschaden. Durch das Feuer wurden am angrenzenden Wohnhaus mehrere Fenster im Erdgeschoss stark beschädigt, wobei nach Angaben der Feuerwehr keine Gefährdung der Bausubstanz vorlag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zu der Brandursache können derzeit nicht gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10000 Euro. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht rund um die Borgholzhausener Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell