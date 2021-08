Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (03.08.2021, 06.46 Uhr) ist ein 52-jähriger Mann in Sendenhorst-Albersloh leicht verletzt worden.

Der Sendenhorster fuhr in seinem Auto auf der L 586 in Richtung Albersloh. Zeitgleich war vor ihm ein 42-jähriger Sendenhorster in einem Mercedes unterwegs. Auf Höhe einer Einmündung stießen die beiden Autos aus noch unklarer Ursache zusammen.

Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Audi-Fahrer in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell