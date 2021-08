Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Begegnung zweier Hunde führt zum Sturz einer Radfahrerin

Warendorf (ots)

Die Begegnung zweier Hunde in Oelde hat dafür gesorgt, dass eine 52-jährige Frau mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Oelderin war mit ihrem Fahrrad und einem angeleinten Hund auf der Straße Weitkampweg unterwegs. Zeitgleich befand sich ein 55-jähriger Oelder mit seinem freilaufenden Hund an derselben Straße. Als die 52-Jährige an dem Fußgänger vorbeifuhr, rannte dessen Hund in Richtung des Hundes der Frau. Die Oelderin stürzte und verletzte sich dadurch leicht.

Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

