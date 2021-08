Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auto beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat das Auto eines 19-Jährigen in Ahlen beschädigt und ist weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern und die Polizei zu rufen.

Der Ahlener hatte seinen grünen VW Golf am Sonntag (01.08.2021, 22.15 Uhr) an der Von-Guericke-Straße abgestellt. Am Montagmorgen (02.08.2021, 10.55 Uhr) stellte er Schäden vorne an der linken Fahrerseite fest.

Wer hat das beteiligte Fahrzeug gefahren oder kann Angaben zu dem Zusammenstoß machen? Hinweise bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell