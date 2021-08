Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Betrunken ins Auto gestiegen

Warendorf (ots)

Unterschiedliche Zeugen haben am Samstag (31.07.2021, 22.25 Uhr) einen betrunkenen Autofahrer in Oelde gemeldet.

Der Fahrer sei alkoholisiert in einem Auto auf ein Tankstellengelände an der Straße In der Geist gefahren. Nachdem er dort weiteren Alkohol getrunken hatte, sei er zurück ins Auto und Richtung der Straße In der Geist gefahren. Hier hatte der Fahrer einen Beinahezusammenstoß mit einem weiteren Autofahrer.

Wenig später meldeten sich Zeugen erneut, dass der Mann in seinem Auto zurück zum Tankstellengelände gekehrt sei. Polizisten stellten den 40-jährigen Oelder. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv.

Zur Entnahme einer Blutprobe brachten Beamte den Mann in ein Krankenhaus. Sowohl der Führerschein als auch der Pkw-Schlüssel wurden zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell