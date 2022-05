Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Kraftradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hattingen (ots)

Am Montagnachmittag fuhr ein 77-jähriger Mercedes-Fahrer die Hüttenstraße in Richtung Blankensteiner Straße. Am Kreisverkehr Hüttenstraße / Im Heggerfeld / Bismarckstraße missachtete er die Vorfahrt des im Kreisverkehr befindlichen Kleinkraftrades und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall stürzte der 69-jährige Kraftradfahrer und er verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

