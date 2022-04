POL-BO: Radfahrer kollidiert mit Schülerin und fährt weiter - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Am Mittwochnachmittag, 20. April, kam es auf einem Parkplatz am "Ruhr Park" (Am Einkaufszentrum 1) in Bochum zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin, wobei diese verletzt worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 35-jährige Autofahrerin aus Bergkamen gegen 16.30 Uhr den Parkplatz im Bereich der Parkboxen. Zeitgleich lief eine 55-jährige Wittenerin hinter ihrem Enkel ...

