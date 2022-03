Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220314.13 Groven: Quad von Werkstattgelände gestohlen

Groven (ots)

Am Montag um 8Uhr bemerkte der Mitarbeiter eines Werkstattgeländes am Groven, dass sein hinter der Halle abgestelltes Quad gestohlen wurde. Der 39jährige Besitzer arbeitet dort in einer Werkstatt für Ladeneinrichtungen. Unbekannte Täter müssen in der Zeit von Donnerstag ab 10 Uhr bis Montag 8 Uhr das Gelände betreten und das Quad entwendet haben. Die beiden Zündschlüssel sind noch im Besitz des Eigentümers. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

