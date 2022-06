POL-PPWP: Einbruch in Gaststätte

Kaiserslautern (ots) - Einbrecher sind am Sonntag in der Humboldtstraße in eine Wohnung eingebrochen, während einer der Bewohner in seinem Zimmer schlief. Die Täter brachen am Nachmittag die Wohnungstür im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf, dann durchsuchten sie die Wohnung. Ob sie den Schlafenden in seinem Zimmer bemerkten ist nicht geklärt. In einem anderen Zimmer durchwühlten die Einbrecher ...

