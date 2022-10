Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei schnappt jugendlichen Einbrecher

Bergneustadt (ots)

Nach einem Einbruch in einen Supermarkt auf der Stadionstraße am Sonntag (9. Oktober) wurde einer der zwei Tatverdächtigen von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen. Ein 17-Jähriger aus Marienheide und ein weiterer Tatverdächtiger brachen gegen 13.36 Uhr in den Supermarkt ein, indem sie ein Fenster auf der Rückseite des Marktes mit einer Eisenstange aufhebelten. Dabei lösten sie den Einbruchsalarm aus. Als die Polizei anrückte, flüchteten die zwei Tatverdächtigen in Richtung der Bahntrasse. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten den 17-jährigen Tatverdächtigen an. Er wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell