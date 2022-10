Polizei Hagen

POL-HA: Pedelec-Fahrer von Auto erfasst beim Überqueren der Straße

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Boeler Straße erfasste eine Autofahrerin am Donnerstag (20.10.2022) einen Pedelec-Fahrer, der vom Gehweg auf die Fahrbahn wechselte. Gegen 13 Uhr war die 34-Jährige mit ihrem Fiat in Richtung Loxbaum unterwegs. Auf Höhe der Querungshilfe fuhr ein 83-jähriger Hagener mit seinem Rad aus ungeklärter Ursache plötzlich auf die Straße, um auf die andere Fahrbahnseite zu gelangen. Die Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Senior. Dieser stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 2.000 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell