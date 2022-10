POL-HA: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich leicht - Ersthelfer bringt Fahrrad nach Hause

Hagen (ots) - Bereits am 03. August 2022 wurde einer Frau in einem Discounter in der Schwerter Straße die Geldbörse entwendet. Eine unbekannte Frau hob kurz darauf mit einer in dem Portemonnaie befindlichen EC-Karte Geld ab. Hierbei wurde die Tatverdächtige von der Videoüberwachung erfasst. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 ...

