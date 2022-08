Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vermisstensuche

Obrigheim (ots)

Am Abend des 28.08.2022 wurde in Obrigheim eine 86-jährige demenzkranke Frau als vermisst gemeldet, was umfangreiche Suchmaßnahmen auslöste. So waren Polizei, Feuerwehr und kommunaler Vollzug in großer Anzahl an der Suche beteiligt, wobei auch Drohnen und Spürhunde eingesetzt wurden. Die Frau konnte dann drei Stunden später in einem schlecht einsehbaren Weggraben liegend aufgefunden werden, wohin sie offensichtlich gestürzt war. Sie war zwar einigermaßen wohlbehalten, wurde jedoch zu einer eingehenderen Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.

