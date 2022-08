Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf

Altleiningen (ots)

Bezugnehmend auf die Brände in Altleiningen am 19.07.22 ergingen Hinweise auf zwei bislang unbekannte Männer, welche sich irgendwann im Zeitraum 17:00 - 18:30 Uhr in der Nähe der damals in Brand geratenen Grillhütte "Hexenhaus" unabhängig voneinander aufgehalten haben. Einer der Männer habe einen Laptop mit sich geführt und sei auf einem Fahrrad unterwegs gewesen. Beide Personen könnten wichtige Zeugen sein und werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise werden unter der Rufnummer 06321 854 4610 und/oder das funktionale Postfach der KI Neustadt entgegen genommen.

