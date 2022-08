Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lkw bei Kollision mit Unterführung beschädigt

Bad Dürkheim (ots)

Am 25.08.22, gegen 12:00 Uhr, missachtete der 37-jährige Fahrer eines Lkws die maximale Durchfahrtshöhe von drei Metern an der Unterführung in der Wasserhohl, weshalb es zur Kollision zwischen dem Lkw und der Oberkante der dortigen Unterführung kam. Der 3,4 Meter hohe Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Lkw entstand ein Schaden von etwa 10000 Euro, die Bausubstanz der Unterführung blieb augenscheinlich unversehrt.

