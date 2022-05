Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, ausgehobener Schachtdeckel, verletzter 19-Jähriger

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Eine 36-jährige fuhr am Mittwoch, gegen 07:30 Uhr, mit Ihrem Toyota aus einem Grundstück in die Carl-Zeiss-Straße ein. Hierbei übersah sie einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Transporter eines 50-Jährigen und fuhr auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3000 Euro.

Oberkochen: Schachtdeckel ausgehoben

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde durch einen bislang Unbekannten ein Schachtdeckel in der Bahnhofstraße aus seiner Einfassung herausgehoben. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bemerkte den offenen Schacht und setzte den Deckel wieder ein. Glücklicherweise kam durch diese Art des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr niemand zu Schaden. Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 in Verbindung setzen.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Ein bislang Unbekannter schlug am Dienstag in der Zeit von 7 Uhr bis 15:30 Uhr die Fensterscheibe eines in der Dalkinger Straße geparkten BMWs ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schweighausen: Bahnschranke beschädigt

Am Mittwoch, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Paketzustellerfahrzeug die Renneckermühle in Richtung Schweighausen. An einem dortigen Bahnübergang missachtete er das rote Blinklicht der Lichtzeichenanlage und fuhr in das Gleisbett ein. Hierbei kollidierte er mit der bereits abgesenkten Schranke. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, konnte aber durch eine anfahrende Polizeistreife gestellt werden. Der hierbei entstandene Sachschaden an der Schranke beläuft sich auf etwa 750 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Am Dienstag, gegen 18 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Mercedes die Aalener Straße. Als er an einer roten Ampel anhalten musste, übersah dies eine nachfolgende 46-Jährige und fuhr mit ihrem Hyundai auf. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Beim Rangieren beschädigt

Als am Mittwoch, gegen 09:45 Uhr, ein 81-Jähriger mit seinem VW beim Rückwärtsrangieren in der Ledergasse gegen einen dort befindlichen LKW eines 47-Jährigen stieß, entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 2700 Euro.

Schwäbisch Gmünd: 19-Jähriger erlitt Verletzungen

Eigenen Angaben zufolge soll ein 19-Jähriger am Montag von einem Unbekannten verfolgt und geschlagen worden sein. Gegen 22:15 Uhr kam es zwischen dem jungen Mann und einem bislang Unbekannten in der Innenstadt zu einer verbalen Streitigkeit. Der alkoholisierte 19-Jährige wurde anschließend von dem Unbekannten bis nach Hause verfolgt und vor der Haustür angegriffen. Hierbei erlitt er Verletzungen am Kopf. Ob diese durch einen Schlag oder einen Sturz entstanden, konnte letztlich noch nicht eindeutig geklärt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

