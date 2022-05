Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Bopfingen: Verdächtiger Mann mit Axt an Schule

Bopfingen: (ots)

Derzeit ist ein größerer Polizeieinsatz in Bopfingen im Gange. Gegen 12.15 Uhr wurde ein etwa 30 Jahre alter Mann im Bereich des Schulgeländes der Werkerealschule in der Alten Neresheimer Straße gesehen, der eine Axt in der Hand hielt. Obwohl dieser nach bisherigen Erkenntnissen niemand bedrohte, sorgte die Wahrnehmung für Verunsicherung. Der Mann entfernte sich in der Folge von der Schule und begab sich in ein nahegelegenes Wohnhaus. Mittlerweile konnte der Mann festgenommen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell