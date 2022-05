Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorradfahrer unter Drogeneinwirkung - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Eine 60-jährige Fahrerin eines VW Polo missachtete am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr beim Sami-Khedira-Stadion die Vorfahrtsregelung und stieß zur Einmündung L 1197 mit einem Lkw zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Verletzt wurde beim Zusammenstoß niemand.

Schorndorf: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Kaufhauses in der Lutherstraße stieß am Dienstag gegen 17 Uhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten Pkw Skoda Citigo. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ ca. 1000 Euro Sachschaden. Hinweise zum Unfallgeschehen und auf den Geflüchteten nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Motorradfahrer unter Drogeneinwirkung

Eine Polizeistreifte erkannte am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr in der Vorstadtstraße einen Motorradfahrer, der ohne Sturzhelm unterwegs war. Der Biker wurde angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß angemeldet und somit auch nicht versichert ist. Bei dem 17-jährigen Fahrer ergaben sich konkrete Anhaltspunkte einer akuten Drogenbeeinflussung, weshalb bei ihm eine Blutuntersuchung veranlasst wurde. Von der Polizei wurde gegen den Motorradfahrer entsprechende Verfahren eingeleitet.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Samstagnachmittag 13 Uhr und Dienstagnachmittag 16:15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Gänsäckerstraße geparkten Renault. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Winnenden: Verkehrsunfall

Eine 25-jährige Ford-Fahrerin wollte am Dienstagabend gegen 17:10 Uhr von der Rothenbühlstraße nach links in die Stöckenhofer Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Mazda-Fahrer, welcher auf der Stöckenhofer Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13 000 Euro entstand.

