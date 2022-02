Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nachtragender Dieb lauert Mitarbeiter auf - Bundespolizei nimmt 55-Jährigen fest

Essen (ots)

Am Montagabend (07. Februar) soll ein Mann einen Sicherheitsmitarbeiter eines Discounters im Essener Hauptbahnhof mehrfach bedroht haben. Dabei habe er einen gefährlichen Gegenstand in der Hand gehalten und sei dem Mann gefolgt. Zeugen konnten den Mann überwältigen.

Gegen 22:15 Uhr erhielt die Bundespolizei die Information, dass am Essener Hauptbahnhof ein Mann einen anderen mit einem Messer bedrohe. Mit Hilfe der Videokameras konnte beobachtet werden, dass an der Nordseite des Hauptbahnhofs eine körperliche Auseinandersetzung stattfindet. Die Beamten begaben sich umgehend zum Bahnhofsvorplatz. Dort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein 55-Jähriger von Zeugen festgehalten wurde. Der Geschädigte gab an, dass der Deutsche gedroht habe ihn "abzustechen" und dabei einen Gegenstand in seiner rechten Hand hielt, der nicht gleich identifiziert werden konnte. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich hierbei um eine Nagelpfeile gehandelt habe.

Der 26-jährige Geschädigte und der 45-jährige Zeuge gaben an, dass sie beide Sicherheitsmitarbeiter des ortsansässigen Lebensmittelgeschäfts seien. Dort haben die beiden Männer beobachtet, wie der Tatverdächtige eine Getränkeflasche gestohlen habe. Daraufhin haben sie den gebürtigen Essener angesprochen und in einen Nebenraum gebeten. Auf dem Weg dorthin, sei der Mann gestolpert und habe umgehend den 26-jährigen Mitarbeiter verdächtigt, ihn gestoßen zu haben. Aufgrund der aggressiven Stimmung habe der 45-Jährige den Sachverhalt aufgeklärt und dem 55-Jährigen ein Hausverbot erteilt. Beim Verlassen des Discounters habe er dann dem Geschädigten zugerufen, dass er ihn "absteche".

Als die Männer die geschlossene Filiale gemeinsam verließen, wartete der 55-Jährige unmittelbar am Ausgang und bedrohte den 26-jährigen Deutschen abermals. Da der Geschädigte den Gegenstand in seiner Hand nicht erkennen konnte, entfernte er sich aus der Situation. Doch der Deutsche folgte ihm und bedrohte ihn erneut. Nach einer Weile ließ er davon ab und ging in Richtung Bahnhofsvorplatz. Dort habe der 45-Jährige den Mann überwältigt und zu Boden gebracht.

Die Nagelpfeile wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein.

In diesem Zusammenhang verweist die Bundespolizei auf die bevorstehende Waffenverbotszone in den Hauptbahnhöfen Bochum, Dortmund und Gelsenkirchen. Weitere Informationen können Sie unter der Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5140858 entnehmen.

