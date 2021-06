Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Leichte Verletzungen bei Verkehrsunfall erlitten

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 7.6.2021, 7.20 Uhr auf der Beckumer Staße in Oelde verletzte sich eine Autofahrerin leicht. Die 68-Jährige aus Oelde befuhr mit ihrem Auto die Tollstraße und bog nach links auf die Beckumer Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 26-jährigen Oelderin, die die Beckumer Straße in Richtung Oelde befuhr. Rettungskräfte brachten die 68-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beckumer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die beiden beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Der bei dem Unfall enstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell