Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Grenzüberschreitendes Polizeiteam verhaftet 64-Jährigen auf der Autobahn A 40

Kleve- Kempen - Straelen (ots)

Am Montagnachmittag, 7. Februar 2022 um 14:45 Uhr, kontrollierte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam der niederländisch königlichen Marechaussee und Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Straelen einen 64-jährigen Italiener. Der Mann reiste zuvor als Fahrer eines Kleinlastkraftwagen Iveco mit niederländischen Ausfuhrkennzeichen über den Grenzübergang Straelen-Autobahn in das Bundesgebiet ein. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Wuppertal ihn mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis suchte. Hiernach musste der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 4100 EUR bezahlen oder eine 136-tägige Haftstrafe verbüßen. Die Person wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen. Dort bezahlte der Italiener dann die fällige Geldstrafe ein und konnte somit die ihm drohende Haftstrafe abwenden. Anschließend durfte er dann weiterreisen. Die Weiterfahrt wurde ihm jedoch untersagt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin