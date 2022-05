Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt - Farbschmierereien - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Farbschmierereien

Am Wochenende haben Unbekannte bei einer Sprayaktion einen Sachschaden verursacht, der auf 5000 Euro beziffert wurde. In der Blumenstraße, Heinrich-Küderli-Straße und Theodor-Kaiser-Straße wurden mit Farbsprays Wände, Gebäudefassaden, Zäune, Mülleimer, Laternen oder Stromkästen mit Texten, Zahlenkombinationen, Smileys und weiteren Motiven besudelt. Die Polizei bittet zur Klärung der Tat, die zwischen Freitagabend und Samstagmorgen verübt wurde und keinen politischen Hintergrund erkennen lässt, bzw. zur Ermittlung von Tatverdächtigen um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07151/950422 entgegengenommen werden.

Schwaikheim: In Leitplanke gefahren

Eine 32-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 8.30 Uhr die K 1850 zwischen Bundesstraße und Schwaikheim, als sie einem Kleintier, vermutlich einem Hasen, auswich. Sie verlor die Kontrolle, kam mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitschutzplanke. Die Autofahrerin blieb hierbei unverletzt. An ihrem Auto, das abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000. Euro.

Welzheim: Bagger beschädigte Gasleitung

Bei Baggerarbeiten wurde am Dienstag gegen 12.35 Uhr in der Richard-Wagner-Straße eine Gasleitung beschädigt. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst im Einsatz. Vorsorglich wurden Anwohner alarmiert, die ihre Wohnungen kurzzeitig verlassen mussten. Nachdem Mitarbeiter des Netzbetreibers das Gas abgestellt hatten, waren die Evakuierungsmaßnahmen obsolet und die Menschen konnten wieder zurück in ihre Häuser. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 24 Personen und der Rettungsdienst mit acht Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

