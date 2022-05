Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Katalysatoren entwendet - Mann entblößte sich und belästigte eine Passantin - Jugendlicher widersetzte sich der Polizei - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Katalysatoren entwendet

Zwei Männer verschafften sich am frühen Montagmorgen gegen 04 Uhr Zutritt zu einem Firmengelände in der Liststraße. Dort montierten die beiden insgesamt fünf Katalysatoren an Fahrzeugen ab und entwendeten diese. Nachdem ein Zeuge auf die beiden Männer aufmerksam wurde und diese ansprach, ergriffen die beiden Diebe die Flucht. Sie entfernten sich mit einem Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zu den beiden bislang unbekannten Tätern.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Eine 27-jährige Smart-Fahrerin war am Montagabend gegen 22:25 Uhr auf der Mayenner Straße unterwegs. Dabei übersah sie einen auf der Emil-Münz-Straße von rechts kommenden und damit vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Audi-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro entstand.

Waiblingen: Mann entblößt sich

Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr bemerkte eine 58-jährige Frau am Remsufer im Bereich des Oberen Rings einen Mann, welcher dort auf einer Parkbank saß. Der Mann hatte seine Hose heruntergelassen und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Als die Frau ihn ansprach, flüchtete er. Zeugenangaben zufolge handelte es sich um einen etwa 25-jährigen, dunkelhäutigen Mann mit schlanker Figur und einer blauen Jeanshose. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Montagabend gegen 17:15 Uhr sollte ein Jugendlicher im Bereich der Marktstraße einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Als der Jugendliche durch die Beamten angesprochen wurde, rannte er zunächst in Richtung der Wiesenstraße davon. Wenig später konnte er durch die Polizisten gestellt und kontrolliert werden. Hierbei konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der 16-Jährige versuchte während der Kontrolle erneut zu flüchten, konnte aber durch die Beamten festgehalten werden. Hiergegen leistete er Widerstand, wodurch sich der 16-Jährige und ein Polizeibeamter leichte Verletzungen zuzogen. Gegen den Jugendlichen wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Rudersberg: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montagnachmittag zwischen 15 Uhr und 15:15 Uhr einen in der Schulstraße geparkten VW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Kernen im Remstal: Feuerwehreinsatz

Am Montagabend gegen 19 Uhr hatte in einer Tiefgarage in der Dombovarstraße ein E-Auto beim Laden infolge eines Defekts stark zu qualmen begonnen, weshalb die örtliche Feuerwehr alarmiert wurde. Das Fahrzeug wurde von der Stromversorgung genommen und die Garage belüftet. Anschließend wurde das Auto abgeschleppt. Verletzt wurde bei dem Schmorbrand niemand. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit zwei Besatzungen im Einsatz.

Fellbach: Motorradfahrer gestürzt

Ein 40-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr am Montag gegen 13 Uhr die B 14 in Richtung Stuttgart, als er am Ausgang des Kappelbergtunnels infolge eines Fahrfehlers stürzte. Er wurde hierbei leicht verletzt. Der Schaden am Zweirad beläuft sich auf 4000 Euro.

Rudersberg: Unfall beim Überholen

Ein 46-jähriger Sprinter-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 6.30 Uhr die L 1080 von Rudersberg in Richtung Allmersbach. Noch vor dem Rettichkreisverkehr scherte er zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw nach links aus und übersah hierbei einen nachfolgenden Pkw SUV, dessen Fahrer sich bereits im Überholvorgang befand. Der 49-jährige Hyundai-Fahrer wich dem Sprinter nach links aus und kam dann von der Fahrbahn ab. Er schrammte gegen einen Baum und prallte schließlich auf einen Klein-Lkw, der in einer Haltebucht parkte. Der 49-Jährige wurde beim Zusammenstoß schwer und der 48-jährige Lkw-Fahrer, der in dem parkenden Fahrzeug saß, leicht verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte die Verletzten und verbrachte den 49-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Strecke musste zur Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist eingerichtet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Winnenden Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr einen auf einem Kundenparkplatz einer Gastwirtschaft in der Rieslingstraße den geparkten Pkw Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195/6940 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell