Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vor Polizei geflüchtet - wer wurde gefährdet? - Unfallflucht - Radmuttern gelöst - Radler bei Sturz verletzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Lauchheim: Vor Polizei geflüchtet - wer wurde gefährdet?

Bereits am Dienstag, 10.Mai sollte ein 36-Jähriger mit seinem schwarzen BMW X3 einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Der Mann flüchtete daraufhin mit teils rücksichtslosen und gefährlichen Fahrmanövern. Die Polizei sucht nun Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer die gefährdet wurden.

Die Fahrt erstreckte sich hierbei gegen 17:00 Uhr von Lauchheim über die B29 in Richtung Aalen, auf die BAB 7 bei Westhausen in Richtung dem Autobahnkreuz Feuchtwangen in den bayerischen Bereich und von dort anschließend auf die BAB 6 in Richtung Osten. Gegen 17:30 Uhr verließ er an der Anschlussstelle Lichtenau die Autobahn in Richtung Schlauersbach, wo ihn die weitere Flucht über Bechhofen und Neuses führte. Aufgrund der zunehmenden Gefahr eines schweren Unfallgeschehens, wurde in Elpersdorf schließlich die Verfolgungsfahrt seitens der Polizei abgebrochen.

Später stellte sich der Mann der Polizei in Ellwangen.

Die Verkehrspolizeidirektion Kirchberg bittet darum, dass sich Verkehrsteilnehmer, welche durch den Fahrzeugführer in irgendeiner Art und Weise gefährdet oder behindert wurden, mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07904/94260 entgegengenommen.

Aalen: Fahrzeug gestreift

Auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße streifte ein 21-Jähriger am Montagmittag gegen 12.45 Uhr den Mercedes einer 60-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 13.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher war von der Durchfahrt zu eng abgebogen, wobei er den geparkten Mercedes beschädigte.

Aalen-Unterkochen: 48-Jähriger musste zur Blutentnahme

Im Rahmen der routinemäßigen Verkehrsüberwachung kontrollierten Beamte des Polizeireviers Aalen am Montagabend gegen 21.20 Uhr den 48 Jahre alten Fahrer eines Camaro. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Nachdem ein durchgeführter Alkoholtest positiv verlief, musste sich der 48-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Hüttlingen: Vorfahrt missachtet - 20.000 Euro Schaden

An der Einmündung Rotwiesenstraße / Haldenbachweg missachtete ein 28-jähriger Sprinterfahrer am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr die Vorfahrt eines 43 Jahre alten BMW-Fahrers. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro; beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Neresheim: Fahrzeug übersehen

Zwei verletzte Fahrzeuginsassen und ein Sachschaden von rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 10.20 Uhr ereignete. Beim Einfahren von Dehlingen kommend, auf die B 466, übersah ein 40-jähriger Opel-Fahrer den von links kommenden Skoda eines 21-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw wurde die 38-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers und der 21-jährige Skoda-Fahrer verletzt. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Nördlingen gebracht.

Essingen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres VW Touran beschädigte eine 31-Jährige am Montagvormittag gegen 11.20 Uhr einen in der Aalener Straße abgestellten BMW, wobei ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro entstand.

Ellwangen: Radler bei Sturz verletzt

Bereits am Sonntagnachmittag erlitt ein 17-jähriger Radfahrer bei einem Sturz eine Kopfplatzwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Jugendliche fuhr hinter seinem Freund die Jungfernstraße abwärts. Wegen zu geringen Abstands fuhr er auf das Rad seines Begleiters auf und stürzte zu Boden. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug der 17-Jährige keinen Schutzhelm.

Ellwangen: Radmuttern gelöst

Bislang Unbekannte lösten vom Suzuki eines 30-Jährigen 5 Muttern des linken Vorderrades. Als der 30-Jährige am Montagmittag gegen 13.20 Uhr mit dem Fahrzeug in Neunheim in Richtung Ellenberg abbog, löste sich das komplette Rad und rollte gegen einen verkehrsbedingt stehenden Pkw. Ob und in welcher Höhe hierbei Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Fahrzeug war zuvor beim Forstamt in Ellwangen abgestellt. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Stödtlen: Bargeld entwendet

Während der Abwesenheit des Bewohners verschaffte sich ein Unbekannter am Freitagnachmittag zwischen 15.30 und 17.30 Uhr Zutritt zu dessen Wohnung in der Mönchsrother Straße und entwendete aus mehreren Umschlägen, die in der Küche deponiert waren, mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise auf den Dieb bitte an den Polizeiposten Tannhausen, Tel.: 07964/330000.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein Zeuge erstattete am Dienstagmorgen gegen 1.15 Uhr Anzeige gegen den Fahrer eines Lkw, nachdem dieser mit seinem Fahrzeug auf der Lorcher Straße ein Verkehrszeichen beschädigt hatte und anschließend davongefahren war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd haben bzgl. des Unfallverursachers entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Leinzell: 1000 Euro Sachschaden

Bereits am vergangenen Freitag zwischen 10 und 12.30 Uhr beschädigten Unbekannte in der Realschule Leinzell einen Wasserboiler und ein Waschbecken in einem zu dieser Zeit nicht benutzten Klassenzimmer. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den oder die Täter nimmt der Polizeiposten Leinzell, Tel.: 07175/9219680 entgegen.

