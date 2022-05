Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zwei Unfälle

Aalen (ots)

Rosengarten: Auffahrunfall

Eine 40 Jahre alter VW Golf-Fahrerin befuhr am Montag gegen 13:4 Uhr die B19 in Uttenhofen aus Richtung Schwäbisch Hall in Richtung Gaildorf. Als ein vorausfahrender 44-Jähriger seinen VW Passat ahn einem Fußgängerüberweg abbremst um einen Passanten die Straße queren zu lassen, erkannte dies die Golf-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Passat auf. Dabei entstand Sachschaden von rund 4.800 Euro.

Sulzbach-Laufen: Unfall beim Abbiegen

Am Montagabend kurz nach 19:00 Uhr wollte ein 20 Jahre alter Opel-Fahrer vom Parkplatz "Grillplatz Kohlwald" nach links in den Gemeindeverbindungsweg von der Kohlwaldstraße nach Sulzbach-Laufen einfahren. Dabei übersah er den aus Richtung Kohlwaldstraße in Richtung Sulzbach fahrenden Renault eines 36-Jährigen. Es kam zum Zusammenprall. Dabei entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro.

