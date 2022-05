Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW kollidiert mit Radfahrer - Zeugen gesucht - Fensterscheibe beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Wasseralfingen: PKW kollidiert mit Radfahrer - Zeugen gesucht

Am Montag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 30-jähriger PKW-Lenker die Wiesendorfstraße in Richtung Hüttlingen. Kurz vor der Kreuzung zur Weitbrechtstraße fuhr er an einem am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW vorbei. Unmittelbar vor der Kreuzung Wiesendorfstraße/Weitbrechtstraße kam dem Autofahrer plötzlich ein 14 Jahre alter Radfahrer entgegen. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der 30-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der junge stürzte daraufhin von seinem Rad und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Unfall wurde vermutlich von einer jungen Frau, welche mit einem etwa fünfjährigen Mädchen unterwegs war, beobachtet werden. Die Polizei in Aalen bittet die junge Dame bzw. sonstige Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 07361 / 5240 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Eine 45-jährige Frau wurde bei einem Unfall am Dienstagmorgen leicht verletzt. Gegen 06:15 Uhr wollte eine 51-jährige VW-Lenkerin, die aus Richtung Mutlangen kam, in den Baldungskreisel einfahren. Hierbei übersah sie die bereits im Kreisverkehr fahrende 45-jährige Roller-Lenkerin und kollidierte mit dieser.

Bartholomä: Fensterscheibe beschädigt

Mittels einem Stein wurde zwischen Freitag und Montag eine Fensterscheibe der Schule in der Straße Marktwiese eingeworfen. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776

Schwäbisch Gmünd: Roller-Fahrer prallt gegen PKW

Am Dienstag um kurz nach 6 Uhr erkannte ein 55-jähriger Rollerfahrer zu spät, dass die vor ihm fahrende 21-jährige Mercedes-Lenkerin an einer Ampel in der Herlikofer Straße anhalten musste. Der Rollerfahrer leitete daraufhin eine Vollbremsung ein, wodurch er zu Sturz kam und im Rutschen mit seinem Yamaha-Roller gegen das Fahrzeug prallte. Hierbei wurde der 55-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2400 Euro.

