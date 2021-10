Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Diebstahl von Katalysator

Heidelberg (ots)

In der Zeit von 15.10.2021,15:10 Uhr, und 16.10.2021, 08:15 Uhr, stellte ein 27- Jähriger seinen Pkw Mercedes in der Bahnstadt ab. Als der Fahrzeughalter am 16.10.2021 um 08:15 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass der Katalysator entwendet wurde. Hierbei wurde die Abgaslange zwischen Endschalldämpfer und Motor abgesägt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 EUR. Zeugen, die etwas auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich als Zeuge beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221/99-1700 zu melden.

