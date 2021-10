Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend, um 20:55 Uhr, kam es an der Kreuzung Neckarstaden bzw. Sofienstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 40-jährigen Pkw-Fahrer und einem 23-jährigen Radfahrer. Der Pkw-Fahrer übersah beim Rechtsabbiegen auf die Theodor-Heuss-Brücke den querenden Radfahrer von der Schurmannstraße kommend. Der Radfahrer wurde seitlich vom Pkw erfasst und auf dessen Motorhaube aufgeladen. Glücklicherweise verletzte sich der Radfahrer beim Zusammenstoß nicht. An den beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell