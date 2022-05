Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz und Unfall

Aalen (ots)

Blaufelden-Wiesenbach: Brand in Industriebetrieb

Am Dienstag kurz nach 13:00 Uhr kam es zu einem Brand im fünften Obergeschoss eines Industriebetriebes in der Engelhardshauser Straße. Offenbar war es zu einem kleinen Brand in einer technischen Anlage gekommen. Die Feuerwehr war mit 50 Wehrleuten und sechs Fahrzeugen vor Ort im Einsatz.

Mainhardt: Unfall im Vorbeifahren

Eine 74-jährige Suzuki-Fahrerin wollte am Dienstag gegen 14:45 Uhr in der Straße Im Hanfsee an einem am Straßenrand geparkten Ford-Kleinlaster vorbeifahren. Dabei schätzte die Seniorin den Abstand falsch ein und es kam zum Kontakt der beiden Fahrzeuge. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 4.100 Euro.

