Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ausgeraubt

Am Donnerstag wurde in Heidenheim einem Jugendlichem sein Smartphone geraubt.

Ulm (ots)

Kurz nach 19.45 Uhr lief der 16-Jährige im Hermann-Mohn-Weg. Kurz nach einer kleinen Kirche wurde er von einem Unbekannten von hinten angegangen und gewürgt. Ein zweiter Täter trat an ihn heran und forderte die Herausgabe des Mobiltelefons. Das nahm er dem 16-Jährigen dann ab. Vom ersten Täter wurde der Jugendliche so lange gewürgt, bis er die PIN seines Handys nannte. Nachdem er diese herausgab, entfernten sich die Täter in Richtung Naturtheater. Der 16-Jährige begab sich im Anschluss zur Polizei und erstattete die Anzeige.

Die fahndete nach den Tätern, blieben jedoch bislang unentdeckt. Es liegt lediglich von einem Täter eine Beschreibung vor. Der soll etwa 16-18 Jahre alt und 175cm groß gewesen sein. Er war schlank und trug dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei Heidenheim (Telefon 07321/3220) hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen und bittet um Hinweise.

Hinweis:

Stellen Sie sich vor, Ihnen würde etwas geraubt, das Ihnen wichtig oder wertvoll ist. Sicher würden Sie von Zeugen erwarten, dass sie sich bei der Polizei melden. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

+++++++ 1440157

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell