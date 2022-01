Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pkw fährt 15-Jährige an - Zeugenaufruf

Mönchengladbach (ots)

An der Kreuzung Keplerstraße/ Von-Galen-Straße im Stadtteil Heyden soll am Montag, 24. Januar, gegen 19.50 Uhr ein weißer Pkw ein 15-jähriges Mädchen erfasst und ihr Verletzungen zugefügt haben, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die unbekannte Person am Steuer des Wagens soll flüchtig sein.

Laut eigenen Angaben war das Mädchen zu Fuß unterwegs und hatte die Von-Galen-Straße überqueren wollen, als es mit einem aus der Keplerstraße in die Von-Galen-Straße in Fahrtrichtung Gasstraße abbiegenden Auto zusammengestoßen sei. Bei der Kollision sei sie auf die Motorhaube aufgeladen worden und gegen die Windschutzscheibe geprallt. Als sie wieder zu sich kam, hätte sich das weiße Auto bereits entfernt gehabt.

Rettungskräfte brachten die 15-Jährige in ein Mönchengladbacher Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Die Fahndung der Polizei nach dem weißen Pkw verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell